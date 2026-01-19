Sweetwater County Arrest Report for January 19, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 19, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

HALL WHITE, AMI ASHLI

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15946, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #15946, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HIGGINBOTHAM, KENNETH WESTIN

Age: 41

Address: BIG PINEY, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-17

Arresting Agency: ICE

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Best of the Best Highlights Sweetwater County Talent at Thoman Invitational

Best of the Best Highlights Sweetwater County Talent at Thoman Invitational

One-Point Thrillers Lift Tigers Over Riverton

One-Point Thrillers Lift Tigers Over Riverton

Late Drought Costs Wyoming in Loss at Fresno State

Late Drought Costs Wyoming in Loss at Fresno State

Sweetwater County Arrest Report for January 18, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 18, 2026