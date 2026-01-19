Sweetwater County Arrest Report for January 19, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HALL WHITE, AMI ASHLI
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15946, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #15946, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HIGGINBOTHAM, KENNETH WESTIN
Age: 41
Address: BIG PINEY, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-17
Arresting Agency: ICE
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.