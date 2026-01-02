Sweetwater County Arrest Report for January 2, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CREAMER, DARIEN GAVIN

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:PRE-TRIAL

Booking Date:  2026-01-01

Released: 2026-01-01

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15823, CASH OR SURETY, $990, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Speed Limits-Posted-6 to 10 Mph Over
    • Status: PENDING, Bond: #15823, CASH OR SURETY, $990, Court: RS MUNICIPAL COURT

CHARLES, JOHNATHAN

Age: 49

Address: AUSTIN, TX

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-01

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Careless Driving 1st Off
    • Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • SEAT BELT: DRIVER
    • Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DIRNBERGER, MARIAN ZHAO,NI

Age: 31

Address: ST LOUIS, MO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-01

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15822, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15822, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

PEDERSEN, DONALD MERRILL

Age: 69

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-01

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15825, CASH OR SURETY, $2363, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15825, CASH OR SURETY, $2363, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15825, CASH OR SURETY, $2363, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15825, CASH OR SURETY, $2363, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Lighted Lamps and Illuminating Devices
    • Status: PENDING, Bond: #15825, CASH OR SURETY, $2363, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

