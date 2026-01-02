Sweetwater County Arrest Report for January 2, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CREAMER, DARIEN GAVIN
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type:PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-01
Released: 2026-01-01
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15823, CASH OR SURETY, $990, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Speed Limits-Posted-6 to 10 Mph Over
- Status: PENDING, Bond: #15823, CASH OR SURETY, $990, Court: RS MUNICIPAL COURT
CHARLES, JOHNATHAN
Age: 49
Address: AUSTIN, TX
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-01
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Careless Driving 1st Off
- Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- SEAT BELT: DRIVER
- Status: PENDING, Bond: #15824, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DIRNBERGER, MARIAN ZHAO,NI
Age: 31
Address: ST LOUIS, MO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15822, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15822, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PEDERSEN, DONALD MERRILL
Age: 69
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-01
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15825, CASH OR SURETY, $2363, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15825, CASH OR SURETY, $2363, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15825, CASH OR SURETY, $2363, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15825, CASH OR SURETY, $2363, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Lighted Lamps and Illuminating Devices
- Status: PENDING, Bond: #15825, CASH OR SURETY, $2363, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.