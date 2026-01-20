Sweetwater County Arrest Report for January 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MCCOLLUM, JAMES EDWARD
Age: 58
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15947, CASH OR SURETY, $2070, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Duty Upon Colliding With Unattended Vehicle or Property, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #15947, CASH OR SURETY, $2070, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15947, CASH OR SURETY, $2070, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WEED, JOSHAWA JACK
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-01-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: DRIVING PRIVILEGES RESTRICTED BY COURT OR LAW – 1ST OFFENSE (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ADAMS, MARTIN JOSEPH
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-01-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BYBEE, RYAN JAMES
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15949, CASH, $5000, Court: DISTRICT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.