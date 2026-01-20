Sweetwater County Arrest Report for January 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MCCOLLUM, JAMES EDWARD

Age: 58

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-19

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15947, CASH OR SURETY, $2070, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Duty Upon Colliding With Unattended Vehicle or Property, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #15947, CASH OR SURETY, $2070, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15947, CASH OR SURETY, $2070, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WEED, JOSHAWA JACK

Age: 26

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-01-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: DRIVING PRIVILEGES RESTRICTED BY COURT OR LAW – 1ST OFFENSE (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ADAMS, MARTIN JOSEPH

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-01-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BYBEE, RYAN JAMES

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-20

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15949, CASH, $5000, Court: DISTRICT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

