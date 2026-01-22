Sweetwater County Arrest Report for January 22, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CRAVEN, DUSTY LYNN Age: 51 Address: WEST VALLEY, UT Advertisement - Story continues below... Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-01-21 Arresting Agency: WHP Charges: Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug Status: PENDING, Bond: #15953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective Status: PENDING, Bond: #15953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses Status: PENDING, Bond: #15953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



GRENIER, BRIANNA MORGAN Age: 24 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-01-21 Arresting Agency: RSPD Charges: Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense Status: PENDING, Bond: #15954, CASH, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION) Status: PENDING, Bond: #15955, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT BOND VIOLATION) Status: PENDING, Bond: #15956, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



POHL, DALE GREGORY Age: 37 Address: GREEN RIVER, WY Booking Type: SENTENCED Booking Date: 2026-01-21 Arresting Agency: SCSO Charges: DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (REACT) Status: SENTENCED, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT



YOUNG, JUSTON MICHAEL Age: 44 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-01-21 Arresting Agency: SCSO Charges: DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense (BOND VIOLATION) Status: PENDING, Bond: #15957, CASH, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



RITIK, RITIK Age: 25 Address: SANTA CLARA, CA Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-01-21 Arresting Agency: ICE Charges:

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.