Sweetwater County Arrest Report for January 22, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CRAVEN, DUSTY LYNN
Age: 51
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-21
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
- Status: PENDING, Bond: #15953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #15953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses
- Status: PENDING, Bond: #15953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GRENIER, BRIANNA MORGAN
Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-21
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15954, CASH, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15955, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15956, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
POHL, DALE GREGORY
Age: 37
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-01-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT
YOUNG, JUSTON MICHAEL
Age: 44
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-21
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15957, CASH, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RITIK, RITIK
Age: 25
Address: SANTA CLARA, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-21
Arresting Agency: ICE
Charges:
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.