Sweetwater County Arrest Report for January 22, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CRAVEN, DUSTY LYNN

Age: 51

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-21

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug
    • Status: PENDING, Bond: #15953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #15953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses
    • Status: PENDING, Bond: #15953, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GRENIER, BRIANNA MORGAN

Age: 24

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-21

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15954, CASH, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15955, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000 (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15956, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

POHL, DALE GREGORY

Age: 37

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-01-21

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT

YOUNG, JUSTON MICHAEL

Age: 44

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-21

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15957, CASH, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

RITIK, RITIK

Age: 25

Address: SANTA CLARA, CA

Booking Type:  ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-21

Arresting Agency: ICE

Charges:

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

