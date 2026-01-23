Sweetwater County Arrest Report for January 23, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

BRUCE, CADEN MICHAEL

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-22

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15958, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Display of License Plates – Failure to Secure Plates on Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #15958, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15958, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15958, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GARNIER, DIANE KAYE

Age: 47

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2026-01-22

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #15960, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE

TAYLOR, KRISTEN M

Age: 47

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-22

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • THEFT: USE OR DISPOSE – $1,000 OR MORE OR FIREARM/LIVESTOCK REGARDLESS OF VALUE
    • Status: PENDING, Bond: #15959, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15959, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BLUST, RICHARD CHARLES

Age: 72

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-22

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 3rd+ Offense Within 1 Year
    • Status: PENDING, Bond: #15961, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15961, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15961, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15961, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MARTINEZ, KIESHA MARIE

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-23

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15962, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CURTIS, CHARLES ALAN

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-23

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15963, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Rock Springs Indoor Track Builds Early Momentum as Season Takes Shape

Rock Springs Indoor Track Builds Early Momentum as Season Takes Shape

Tigers, Wolves Head to Casper Before Rivalry Clash

Tigers, Wolves Head to Casper Before Rivalry Clash

Green River, Rock Springs Set for State Spirit Competition in Casper

Green River, Rock Springs Set for State Spirit Competition in Casper

Sweetwater County Arrest Report for January 22, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 22, 2026