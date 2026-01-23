Sweetwater County Arrest Report for January 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
BRUCE, CADEN MICHAEL
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15958, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Display of License Plates – Failure to Secure Plates on Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #15958, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15958, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15958, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GARNIER, DIANE KAYE
Age: 47
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-01-22
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #15960, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE
TAYLOR, KRISTEN M
Age: 47
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- THEFT: USE OR DISPOSE – $1,000 OR MORE OR FIREARM/LIVESTOCK REGARDLESS OF VALUE
- Status: PENDING, Bond: #15959, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15959, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BLUST, RICHARD CHARLES
Age: 72
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-22
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 3rd+ Offense Within 1 Year
- Status: PENDING, Bond: #15961, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15961, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15961, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
- Status: PENDING, Bond: #15961, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MARTINEZ, KIESHA MARIE
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram - 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15962, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CURTIS, CHARLES ALAN
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-23
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15963, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.