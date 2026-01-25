Sweetwater County Arrest Report for January 25, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
KENDALL, MERLIN CHRISTOPHER
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Stop Signs
- Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MAYFIELD, ROBERT CLINTON
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Vehicle Registration-No Registration in Vehicle as Required, Improper Display of Tabs (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #15967, CASH, $260, Court: RS MUNICIPAL COURT
DEWAILLY, CHARLES HUNTER
Age: 21
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-25
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Public Intoxication
- Status: PENDING, Bond: #15968, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: , Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT
- Malicious Mischief
- Status: , Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT
WALTON, KOY TUFF
Age: 22
Address: BIG PINEY, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15969, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15969, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.