Sweetwater County Arrest Report for January 25, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

KENDALL, MERLIN CHRISTOPHER

Age: 45

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-24

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Stop Signs
    • Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15966, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MAYFIELD, ROBERT CLINTON

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-24

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Vehicle Registration-No Registration in Vehicle as Required, Improper Display of Tabs (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #15967, CASH, $260, Court: RS MUNICIPAL COURT

DEWAILLY, CHARLES HUNTER

Age: 21

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-25

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Public Intoxication
    • Status: PENDING, Bond: #15968, CASH OR SURETY, $150, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: , Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Malicious Mischief
    • Status: , Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT

WALTON, KOY TUFF

Age: 22

Address: BIG PINEY, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-25

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15969, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15969, CASH OR SURETY, $1570, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

