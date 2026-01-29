Sweetwater County Arrest Report for January 29, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 29, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LOPEZ ARITA, CESAR ARNOLDO

Age: 27

Address: MISSOURI CITY, TX

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-28

Arresting Agency: ICE

SHERMAN, JASON WAYNE

Age: 54

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-28

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Simple Battery
    • Status: PENDING, Bond: #15981, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15981, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15981, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SINGH, HARKIRAT

Age: 25

Address: FRESNO, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-28

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER


DEL VILLAR ORTEGA, GARARDO

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-28

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

MENDEZ DELGADO, EFRAIN

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-28

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

NAUMENKO, DIMITRIY VLADIMIROVICH

Age: 36

Address: LITTLETON, CO

Booking: 2026-01-28

Released: 2026-01-28

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #15980, CASH OR SURETY, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: #15980, CASH OR SURETY, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Wyoming Falls at Utah State as Cowgirls Rally Past Fresno State

Wyoming Falls at Utah State as Cowgirls Rally Past Fresno State

Wyoming’s Top Wrestlers Converge as Green River, Rock Springs Enter Ron Thon

Wyoming’s Top Wrestlers Converge as Green River, Rock Springs Enter Ron Thon

Pokes in the Playoffs: Championship Round

Pokes in the Playoffs: Championship Round

#HOMETOWN HUSTLE: China Garden

#HOMETOWN HUSTLE: China Garden