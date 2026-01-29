Sweetwater County Arrest Report for January 29, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
LOPEZ ARITA, CESAR ARNOLDO
Age: 27
Address: MISSOURI CITY, TX
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-28
Arresting Agency: ICE
SHERMAN, JASON WAYNE
Age: 54
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-28
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Simple Battery
- Status: PENDING, Bond: #15981, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15981, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15981, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SINGH, HARKIRAT
Age: 25
Address: FRESNO, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-28
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
DEL VILLAR ORTEGA, GARARDO
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-28
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
MENDEZ DELGADO, EFRAIN
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-28
Arresting Agency: WHP
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
NAUMENKO, DIMITRIY VLADIMIROVICH
Age: 36
Address: LITTLETON, CO
Booking: 2026-01-28
Released: 2026-01-28
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #15980, CASH OR SURETY, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Turning Movements and Required Signals – Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: #15980, CASH OR SURETY, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.