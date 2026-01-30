Sweetwater County Arrest Report for January 30, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 30, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

OSSORIO GONZALEZ, OSCAR YOEL

Age: 41

Address: HIALEAH, FL

Advertisement - Story continues below...

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: , Bond: #15985, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Headlights – (2) One on Each Side
    • Status: , Bond: #15985, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Display of License Plates – Clearly Legible
    • Status: , Bond: #15985, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ISAACSON, BRANDON RAY

Age: 44

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years (WRNT NCIC)
    • Status: PENDING, Bond: #15984, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Physical Control – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Property Destruction and Defacement – < $1000
    • Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Farson-Eden Prepares to Host Top-Ranked Cokeville in Conference Doubleheader

Farson-Eden Prepares to Host Top-Ranked Cokeville in Conference Doubleheader

John Michael Gyllenborg Begins Senior Bowl Week

John Michael Gyllenborg Begins Senior Bowl Week

Rock Springs, Green River Renew Rivalry in Annual Blood Drive Games

Rock Springs, Green River Renew Rivalry in Annual Blood Drive Games

Deer Trail Assisted Living & Memory Care Center is Offering an Alzheimer’s / Dementia Support Group

Deer Trail Assisted Living & Memory Care Center is Offering an Alzheimer’s / Dementia Support Group