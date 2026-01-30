Sweetwater County Arrest Report for January 30, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
OSSORIO GONZALEZ, OSCAR YOEL
Age: 41
Address: HIALEAH, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: , Bond: #15985, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Headlights – (2) One on Each Side
- Status: , Bond: #15985, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Display of License Plates – Clearly Legible
- Status: , Bond: #15985, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ISAACSON, BRANDON RAY
Age: 44
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years (WRNT NCIC)
- Status: PENDING, Bond: #15984, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Physical Control – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Property Destruction and Defacement – < $1000
- Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.