Sweetwater County Arrest Report for January 4, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CREAGER, ABIGAIL ROSE

Age: 23

Address: NAVARRE, FL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date:  2026-01-03

Released: 2026-01-03

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15832, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT


PETRELLA, JENNIFER

Age: 54

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date:  2026-01-03

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI of Alcohol .08 or Greater
    • Status: , Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT

CROY, BRADLEY JAMES

Age: 52

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-03

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Physical Control – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CRAWFORD, BRYAN ERIC

Age: 52

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-03

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #15834, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #15834, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15834, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HILL, CAMERON MICHAEL

Age: 32

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-03

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Open Container in Park or Recreation Area Prohibited
    • Status: PENDING, Bond: #15833, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Drunk in Public-2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15833, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT

JOHNSON, MALCOM EUGENE

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-03

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15836, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LOPEZ GONZALEZ, JESUS GILBERTO

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-04

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15837, CASH OR SURETY, $1705, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #15837, CASH OR SURETY, $1705, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Turning Movements and Signals-Signal 100 Feet Before Turn
    • Status: PENDING, Bond: #15837, CASH OR SURETY, $1705, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15837, CASH OR SURETY, $1705, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

