Sweetwater County Arrest Report for January 4, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CREAGER, ABIGAIL ROSE
Age: 23
Address: NAVARRE, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-03
Released: 2026-01-03
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15832, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
PETRELLA, JENNIFER
Age: 54
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-03
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI of Alcohol .08 or Greater
- Status: , Bond: , Court: GR MUNICIPAL COURT
CROY, BRADLEY JAMES
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-03
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Physical Control – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CRAWFORD, BRYAN ERIC
Age: 52
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-03
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #15834, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #15834, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15834, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HILL, CAMERON MICHAEL
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-03
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Open Container in Park or Recreation Area Prohibited
- Status: PENDING, Bond: #15833, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Drunk in Public-2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #15833, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
JOHNSON, MALCOM EUGENE
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-03
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15836, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LOPEZ GONZALEZ, JESUS GILBERTO
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-04
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15837, CASH OR SURETY, $1705, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic-Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #15837, CASH OR SURETY, $1705, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Turning Movements and Signals-Signal 100 Feet Before Turn
- Status: PENDING, Bond: #15837, CASH OR SURETY, $1705, Court: RS MUNICIPAL COURT
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15837, CASH OR SURETY, $1705, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.