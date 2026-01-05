Sweetwater County Arrest Report for January 5, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 5, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MEDINA, JERRY ANTHONY

Age: 49

Address: GREEN RIVER, WY

Advertisement - Story continues below...

Booking Type:PRE-TRIAL

Booking Date:  2026-01-04

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15839, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 2nd Offense Within 1 Year
    • Status: PENDING, Bond: #15839, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15839, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #15839, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

Related Articles

Cowboys Return Home to Face UNLV on Tuesday Night

Cowboys Return Home to Face UNLV on Tuesday Night

Farson-Eden Wraps Up Fossil Classic Ahead of Home Opener

Farson-Eden Wraps Up Fossil Classic Ahead of Home Opener

Sweetwater County Arrest Report for January 4, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 4, 2026

Wyoming’s Fast Start Fades in Loss at New Mexico

Wyoming’s Fast Start Fades in Loss at New Mexico