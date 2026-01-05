Sweetwater County Arrest Report for January 5, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MEDINA, JERRY ANTHONY
Age: 49
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type:PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-04
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15839, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 2nd Offense Within 1 Year
- Status: PENDING, Bond: #15839, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 2nd + Offense
- Status: PENDING, Bond: #15839, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #15839, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.