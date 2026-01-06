Sweetwater County Arrest Report for January 6, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

WRIGHT, JOHN CORTLAND

Age: 48

Address: SAN FANCISCO, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-05

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15843, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Careless Driving 1st Off
    • Status: PENDING, Bond: #15843, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


EGUADE, BRIAN PAUL

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-01-05

Scheduled Release: 2026-05-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WRIGHT, JEANETTE LYNN

Age: 34

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-05

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery – 2nd Offense Within 5 Years
    • Status: PENDING, Bond: #15840, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #15840, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


SMITH, DUSTIN EVERETT

Age: 54

Address: GREEN RIVER, WY

Booking: 2026-01-05

Released: 2026-01-06

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15842, CASH OR SURETY, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

