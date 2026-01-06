Sweetwater County Arrest Report for January 6, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
WRIGHT, JOHN CORTLAND
Age: 48
Address: SAN FANCISCO, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-05
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15843, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Careless Driving 1st Off
- Status: PENDING, Bond: #15843, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
EGUADE, BRIAN PAUL
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-01-05
Scheduled Release: 2026-05-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WRIGHT, JEANETTE LYNN
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-05
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 2nd Offense Within 5 Years
- Status: PENDING, Bond: #15840, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #15840, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SMITH, DUSTIN EVERETT
Age: 54
Address: GREEN RIVER, WY
Booking: 2026-01-05
Released: 2026-01-06
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15842, CASH OR SURETY, $450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.