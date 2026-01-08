Sweetwater County Arrest Report for January 8, 2026

Sweetwater County Arrest Report for January 8, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

WRIGHT, JOHN CORTLAND

Age: 65

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-01-07

Scheduled Release: 2026-01-09

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SIMPSON, MICHAEL WAYNE

Age: 59

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2026-01-07

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #15847, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


CASTRO RODRIGUEZ, DANIEL EDUARDO

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-07

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15846, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15846, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15846, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

