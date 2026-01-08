Sweetwater County Arrest Report for January 8, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
WRIGHT, JOHN CORTLAND
Age: 65
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-01-07
Scheduled Release: 2026-01-09
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SIMPSON, MICHAEL WAYNE
Age: 59
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-01-07
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #15847, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CASTRO RODRIGUEZ, DANIEL EDUARDO
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-07
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15846, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15846, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15846, CASH OR SURETY, $1720, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation, all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.