Sweetwater County Arrest Report for January 9, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
WRIGHT, JOHN CORTLAND
Age: 50
Address: CARPENTER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-01-08
Scheduled Release: 2026-01-14
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-2nd+ Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
MCELHANNON, EUGENE DIXON
Age: 55
Address: GREEEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-08
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15849, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GARCIA CORADO, JUAN
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-01-08
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT
AVILA, ANGELA YVETTE
Age: 44
Address: CALDWELL, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-08
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #15848, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
GURROLA, CHARLENE
Age: 43
Address: TOPEKA, KS
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-01-08
Arresting Agency: NWS
RODRIGUEZ MELCHOR, MIRNA
Age: 40
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-01-08
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #15853, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #15853, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Head Lamps – Motor Vehicle
- Status: PENDING, Bond: #15853, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.