Sweetwater County Arrest Report for January 9, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

WRIGHT, JOHN CORTLAND

Age: 50

Address: CARPENTER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-01-08

Scheduled Release: 2026-01-14

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-2nd+ Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT


MCELHANNON, EUGENE DIXON

Age: 55

Address: GREEEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-08

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15849, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GARCIA CORADO, JUAN

Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-01-08

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: FEDERAL COURT


AVILA, ANGELA YVETTE

Age: 44

Address: CALDWELL, ID

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-08

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #15848, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT


GURROLA, CHARLENE

Age: 43

Address: TOPEKA, KS

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-01-08

Arresting Agency: NWS


RODRIGUEZ MELCHOR, MIRNA

Age: 40

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-01-08

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15853, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #15853, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Head Lamps – Motor Vehicle
    • Status: PENDING, Bond: #15853, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

