Sweetwater County Arrest Report for July 1, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CANFIELD, KAMRYN MARIE
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-30
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HARRIS, TAMMY MICHELLE
Age: 53
Address: ROCK SPRINGS, WA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-30
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16962, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #16962, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE
- Status: PENDING, Bond: #16962, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ODHO, MICHELLE ELIZABETH
Age: 58
Address: WAMSUTTER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-30
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #16963, CASH OR SURETY, $1150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16963, CASH OR SURETY, $1150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
THOLL, GREGORY DALE
Age: 62
Address: EVANSVILLE, WY
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-06-30
Arresting Agency: NWS
FLICK, RANDALL SCOTT
Age: 69
Address: SOUTH JORDAN, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-30
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Reckless Abuse of Vulnerable Adult (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #16959, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DAVIS, MASON ARIC
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-06-30
Released: 2026-06-30
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16960, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.