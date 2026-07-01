Sweetwater County Arrest Report for July 1, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 1, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CANFIELD, KAMRYN MARIE

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-30

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HARRIS, TAMMY MICHELLE

Age: 53

Address: ROCK SPRINGS, WA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-30

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16962, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #16962, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE
    • Status: PENDING, Bond: #16962, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ODHO, MICHELLE ELIZABETH

Age: 58

Address: WAMSUTTER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-30

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #16963, CASH OR SURETY, $1150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16963, CASH OR SURETY, $1150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

THOLL, GREGORY DALE

Age: 62

Address: EVANSVILLE, WY

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-06-30

Arresting Agency: NWS

FLICK, RANDALL SCOTT

Age: 69

Address: SOUTH JORDAN, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-30

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Reckless Abuse of Vulnerable Adult (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #16959, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DAVIS, MASON ARIC

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-06-30

Released: 2026-06-30

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16960, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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