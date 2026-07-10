Sweetwater County Arrest Report for July 10, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 10, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MEEKS, ETCH MELVIN

Age: 19

Address: MEEKS, ETCH MELVIN

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Liquor on Breath of Person Under Age 21-1st Offense (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #16997, CASH, $725, Court: RS MUNICIPAL COURT

FINCH, TIFFANY MARIE

Age: 22

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type:  HOLD FOR OTHER AGENCY

Booking Date: 2026-07-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Simple Battery (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16998, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER

MINER, JEFFREY LEE

Age: 23

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16999, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

MEEDS, DECLAN RAY

Age: 22

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-09

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #17000, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

PEREZ, PAUL RAYMOND

Age: 79

Address:ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17001, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

MONTOYA, JUANITA LUCIA

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-09

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17002, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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