Sweetwater County Arrest Report for July 10, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MEEKS, ETCH MELVIN
Age: 19
Address: MEEKS, ETCH MELVIN
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Liquor on Breath of Person Under Age 21-1st Offense (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #16997, CASH, $725, Court: RS MUNICIPAL COURT
FINCH, TIFFANY MARIE
Age: 22
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2026-07-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Simple Battery (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16998, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
MINER, JEFFREY LEE
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16999, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
MEEDS, DECLAN RAY
Age: 22
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-09
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #17000, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PEREZ, PAUL RAYMOND
Age: 79
Address:ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17001, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
MONTOYA, JUANITA LUCIA
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-09
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17002, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.