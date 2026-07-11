Sweetwater County Arrest Report for July 11, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CALDERON NAVARRO, ENYERLIS L
Age: 19
Address:
Booking Type:ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-10
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
ALVEAR RANGEL, JAIDER
Age: 36
Address: DENTON, TX
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-10
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
BENDTSEN, DANIEL JAMES
Age: 36
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-10
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Duty to Stop Vehicle Where Accident Involves Damage to Attended Vehicle or Property
- Status: PENDING, Bond: #17003, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17003, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MULLINS, DAKOTA ALLEN
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Breach of Peace
- Status: PENDING, Bond: #17004, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #17004, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Entry
- Status: PENDING, Bond: #17004, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.