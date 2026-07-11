Sweetwater County Arrest Report for July 11, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 11, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CALDERON NAVARRO, ENYERLIS L

Age: 19

Address:

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Booking Type:ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-10

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

ALVEAR RANGEL, JAIDER

Age: 36

Address: DENTON, TX

Booking Type:  ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-10

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

BENDTSEN, DANIEL JAMES

Age: 36

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-10

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Duty to Stop Vehicle Where Accident Involves Damage to Attended Vehicle or Property
    • Status: PENDING, Bond: #17003, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17003, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MULLINS, DAKOTA ALLEN

Age: 30

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-10

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Breach of Peace
    • Status: PENDING, Bond: #17004, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #17004, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Entry
    • Status: PENDING, Bond: #17004, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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