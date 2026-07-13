Sweetwater County Arrest Report for July 13, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 13, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LONG, JIMMIE JOE

Age: 69

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-12

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17010, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces- 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17009, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CAMACARO FERNANDEZ, JHONSSON NOEL

Age: 28

Address: 

Booking Type:  ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-12

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

CAMARGO RAMIREZ, SERGIO ANDRE

Age: 32

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-12

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

CHAVEZ SEGOVIA, JOSE

Age: 28

Address:

Booking Type:ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-12

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

CHAVEZ SEGOVIA, JOSE

Age: 28

Address:

Booking Type:ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-12

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

KAUSHOVIK, YARASLAU

Age: 31

Address:

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-12

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

PAZ SNACHEZ, JOSE RAMON

Age: 46

Address:

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-12

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

TOVAR BRAVO, YAEL ANTONIO

Age: 27

Address:

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-12

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

RODRIGUEZ MOYA, JOSE LUIS

Age: 46

Address:

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-12

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

ROBINSON, OLEN DAVID

Age: 66

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-12

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Domestic Battery
    • Status: PENDING, Bond: #17011, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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