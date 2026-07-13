Sweetwater County Arrest Report for July 13, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
LONG, JIMMIE JOE
Age: 69
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #17010, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces- 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #17009, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CAMACARO FERNANDEZ, JHONSSON NOEL
Age: 28
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-12
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
CAMARGO RAMIREZ, SERGIO ANDRE
Age: 32
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-12
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
CHAVEZ SEGOVIA, JOSE
Age: 28
Address:
Booking Type:ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-12
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
CHAVEZ SEGOVIA, JOSE
Age: 28
Address:
Booking Type:ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-12
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
KAUSHOVIK, YARASLAU
Age: 31
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-12
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
PAZ SNACHEZ, JOSE RAMON
Age: 46
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-12
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
TOVAR BRAVO, YAEL ANTONIO
Age: 27
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-12
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
RODRIGUEZ MOYA, JOSE LUIS
Age: 46
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-12
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
ROBINSON, OLEN DAVID
Age: 66
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Domestic Battery
- Status: PENDING, Bond: #17011, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.