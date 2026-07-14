Sweetwater County Arrest Report for July 14, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
EVANS, SAWYER
Age: 37
Address: PINEDALE, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-07-13
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER
CUEVAS MUNOZ, CARLO ENRIQUE
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #17013, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #17013, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17013, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Windshields and Wipers – Obstructed View
- Status: PENDING, Bond: #17013, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: #17013, CASH OR SURETY, $970, Court: FEDERAL COURT
GARCIA, GILBERT DEL ROSA
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-07-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CHIQUILLO BERMUDEZ, JECEL D
Age: 24
Address: PROVO, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-13
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
LOPEZ CARRILLO, JESUS
Age: 24
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-13
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
DODD, BILLY RODNEY
Age: 63
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-13
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #17014, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.