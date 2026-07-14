Sweetwater County Arrest Report for July 14, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 14, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

EVANS, SAWYER

Age: 37

Address: PINEDALE, WY

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Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-07-13

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: OTHER

CUEVAS MUNOZ, CARLO ENRIQUE

Age: 29

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #17013, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #17013, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17013, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Windshields and Wipers – Obstructed View
    • Status: PENDING, Bond: #17013, CASH OR SURETY, $970, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: #17013, CASH OR SURETY, $970, Court: FEDERAL COURT

GARCIA, GILBERT DEL ROSA

Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  SENTENCED

Booking Date: 2026-07-13

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 3rd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CHIQUILLO BERMUDEZ, JECEL D

Age: 24

Address: PROVO, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-13

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

LOPEZ CARRILLO, JESUS

Age: 24

Address: SALT LAKE CITY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-13

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

DODD, BILLY RODNEY

Age: 63

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-13

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17014, CASH OR SURETY, $410, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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