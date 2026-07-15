Sweetwater County Arrest Report for July 15, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
LADNIER, ZACHARY CHARLES
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-14
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUS 2nd or Subsequent Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #17019, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
WILSON, PHURST JORDAN
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #17017, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Hit and Run-Property Unattended (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #17018, CASH, $500, Court: RS MUNICIPAL COURT
STEWARD, RHIANNON-SOPHIA
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17022, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Trespass-Generally
- Status: PENDING, Bond: #17021, CASH OR SURETY, $260, Court: RS MUNICIPAL COURT
HARLOW, WADE EARL
Age: 63
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-15
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #17023, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17023, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17023, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17023, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MCKENZIE, NIKI
Age: 45
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-07-14
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: TIME TO PAY, Bond: #17015, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GERDIS, BRANDON LEE
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #17016, CASH, $360, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.