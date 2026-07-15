Sweetwater County Arrest Report for July 15, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 15, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

LADNIER, ZACHARY CHARLES

Age: 26

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-14

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUS 2nd or Subsequent Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #17019, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT

WILSON, PHURST JORDAN

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-14

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17017, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Hit and Run-Property Unattended (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #17018, CASH, $500, Court: RS MUNICIPAL COURT

STEWARD, RHIANNON-SOPHIA

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-14

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17022, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Trespass-Generally
    • Status: PENDING, Bond: #17021, CASH OR SURETY, $260, Court: RS MUNICIPAL COURT

HARLOW, WADE EARL

Age: 63

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-15

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #17023, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17023, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17023, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17023, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MCKENZIE, NIKI

Age: 45

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-07-14

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: TIME TO PAY, Bond: #17015, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

GERDIS, BRANDON LEE

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-14

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #17016, CASH, $360, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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