Sweetwater County Arrest Report for July 17, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 17, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

PABLO PASCUAL, JESUS

Age: 41

Address: ALBUQUERQUE, NM

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Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-16

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

COOK, ROBERT EDWARD

Age: 36

Address: POWELL, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-17

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-2nd+ Offense
    • Status: , Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT

TIUL DERAS, CARLOS DANIEL

Age: 24

Address: LOS ANGELES, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-16

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #17030, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17030, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: #17031, NO BOND, $0, Court: FEDERAL COURT

RHINEHART, JASON ARNOLD

Age: 56

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-16

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol and Controlled Substance-2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17033, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

QUINTEROS MUNOZ, DASSON ANTONIO

Age: 29

Address: RELIANCE, WY

Booking Type:  ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-16

Arresting Agency: ICE

Charges:

MULLINS, DAKOTA ALLEN

Age: 30

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-16

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: #17032, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Breach of Peace
    • Status: PENDING, Bond: #17032, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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