Sweetwater County Arrest Report for July 17, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
PABLO PASCUAL, JESUS
Age: 41
Address: ALBUQUERQUE, NM
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
COOK, ROBERT EDWARD
Age: 36
Address: POWELL, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-17
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-2nd+ Offense
- Status: , Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
TIUL DERAS, CARLOS DANIEL
Age: 24
Address: LOS ANGELES, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #17030, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17030, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: #17031, NO BOND, $0, Court: FEDERAL COURT
RHINEHART, JASON ARNOLD
Age: 56
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol and Controlled Substance-2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #17033, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
QUINTEROS MUNOZ, DASSON ANTONIO
Age: 29
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-16
Arresting Agency: ICE
Charges:
MULLINS, DAKOTA ALLEN
Age: 30
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Reckless Driving
- Status: PENDING, Bond: #17032, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Breach of Peace
- Status: PENDING, Bond: #17032, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.