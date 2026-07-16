Sweetwater County Arrest Report for July 16, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 16, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

SUESCSAN CONTRERAS, JESUS RONALDO

Age: 27

Address:

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Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-15

Arresting Agency: ICE

Charges:

MELENDEZ CAMACARO, CARLOS JOSE

Age: 53

Address:

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-15

Arresting Agency: ICE

Charges:

MORENO OSORIO, LEIDY

Age: 32

Address:

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-15

Arresting Agency: ICE

Charges:

GEORGE, DAMIEN L

Age: 50

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-15

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving
    • Status: PENDING, Bond: #17025, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

JIMENEZ GONZALEZ, GILBERTO

Age: 52

Address: EUREKA, CA

Booking Type:  ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-15

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

HARLOW, WADE EARL

Age: 63

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-15

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest, 2 counts (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #17023, CASH OR SURETY, $10000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #17023, CASH OR SURETY, $10000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

JENNINGS, DARWIN LUKE

Age: 20

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-07-15

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Warrant Arrest (WRNT FTA)
    • Status: TIME SERVED, Bond: #17026, CLRD BY CRT, $0, Court: DISTRICT COURT

RAMOS CASTRO, MARISLEIVYS

Age: 37

Address: COLUMBIA, NC

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-15

Arresting Agency: ICE

Charges:

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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