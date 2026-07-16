Sweetwater County Arrest Report for July 16, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SUESCSAN CONTRERAS, JESUS RONALDO
Age: 27
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-15
Arresting Agency: ICE
Charges:
MELENDEZ CAMACARO, CARLOS JOSE
Age: 53
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-15
Arresting Agency: ICE
Charges:
MORENO OSORIO, LEIDY
Age: 32
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-15
Arresting Agency: ICE
Charges:
GEORGE, DAMIEN L
Age: 50
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-15
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving
- Status: PENDING, Bond: #17025, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
JIMENEZ GONZALEZ, GILBERTO
Age: 52
Address: EUREKA, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-15
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
HARLOW, WADE EARL
Age: 63
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-15
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest, 2 counts (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #17023, CASH OR SURETY, $10000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #17023, CASH OR SURETY, $10000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
JENNINGS, DARWIN LUKE
Age: 20
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-07-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Warrant Arrest (WRNT FTA)
- Status: TIME SERVED, Bond: #17026, CLRD BY CRT, $0, Court: DISTRICT COURT
RAMOS CASTRO, MARISLEIVYS
Age: 37
Address: COLUMBIA, NC
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-15
Arresting Agency: ICE
Charges:
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.