Sweetwater County Arrest Report for July 18, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MORA, LAHANEY MARIE
Age: 58
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Ill-Governed House or Disorderly House
- Status: PENDING, Bond: #17044, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Breach of Peace
- Status: PENDING, Bond: #17045, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SALAZAR, CARLOS LOUIS
Age: 39
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Ill-Governed House or Disorderly House
- Status: PENDING, Bond: #17046, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Breach of Peace
- Status: PENDING, Bond: #17047, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ORDONEZ COSS, MARCOS SOCORRO
Age: 37
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: OTHER
CARRERA, LUIS ALEJANDRO
Age: 32
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: OTHER
EDDY, SAMUEL BENJAMIN
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17048, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ROWE, KAYLIE JO
Age: 31
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Abandoning or Endangering Children – Abandoning Child – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17043, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.