Sweetwater County Arrest Report for July 18, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 18, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MORA, LAHANEY MARIE

Age: 58

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Ill-Governed House or Disorderly House
    • Status: PENDING, Bond: #17044, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Breach of Peace
    • Status: PENDING, Bond: #17045, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SALAZAR, CARLOS LOUIS

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Ill-Governed House or Disorderly House
    • Status: PENDING, Bond: #17046, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Breach of Peace
    • Status: PENDING, Bond: #17047, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ORDONEZ COSS, MARCOS SOCORRO

Age: 37

Address:

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-18

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

CARRERA, LUIS ALEJANDRO

Age: 32

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-18

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

EDDY, SAMUEL BENJAMIN

Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-19

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17048, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ROWE, KAYLIE JO

Age: 31

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Abandoning or Endangering Children – Abandoning Child – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17043, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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