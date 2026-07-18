Sweetwater County Arrest Report for July 18, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 18, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

SULLIVAN, RONNIE

Age: 55

Address: PROVO, UT

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-17

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Violation of Commercial Veh Act
    • Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CLITES, SHAUN DAVID

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-17

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17041, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17041, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CONNOR SMITH, KYLE ALEXANDER

Age: 29

Address: SEATTLE, WA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-17

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Manufacture or Delivery Counterfeit Substance – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #17039, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

ECHANIQUE VERA, LUCIANO BRAYAN

Age: 37

Address: SARATOGA SPRINGS, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-17

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

KLAMM, MATTHEW DUANE

Age: 25

Address: REXBURG, ID

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-17

Arresting Agency: GPRD

Charges:

  • DWUS
    • Status: PENDING, Bond: #17035, CASH OR SURETY, $610, Court: GR MUNICIPAL COURT

MOUNT, MICHAEL BRANDON

Age: 37

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-17

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • DWUS 2nd or Subsequent Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17036, CASH OR SURETY, $760, Court: GR MUNICIPAL COURT

JUMP, KRISTOPHER DEMETRIS

Age: 28

Address: CASPER, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-18

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17042, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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