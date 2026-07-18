Sweetwater County Arrest Report for July 18, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
SULLIVAN, RONNIE
Age: 55
Address: PROVO, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-17
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Violation of Commercial Veh Act
- Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17040, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CLITES, SHAUN DAVID
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-17
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17041, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17041, CASH OR SURETY, $2500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CONNOR SMITH, KYLE ALEXANDER
Age: 29
Address: SEATTLE, WA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Manufacture or Delivery Counterfeit Substance – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #17039, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
ECHANIQUE VERA, LUCIANO BRAYAN
Age: 37
Address: SARATOGA SPRINGS, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-17
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: OTHER
KLAMM, MATTHEW DUANE
Age: 25
Address: REXBURG, ID
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-17
Arresting Agency: GPRD
Charges:
- DWUS
- Status: PENDING, Bond: #17035, CASH OR SURETY, $610, Court: GR MUNICIPAL COURT
MOUNT, MICHAEL BRANDON
Age: 37
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-17
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUS 2nd or Subsequent Offense
- Status: PENDING, Bond: #17036, CASH OR SURETY, $760, Court: GR MUNICIPAL COURT
JUMP, KRISTOPHER DEMETRIS
Age: 28
Address: CASPER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17042, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.