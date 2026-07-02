Sweetwater County Arrest Report for July 2, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ELLIOT, ROBERT FREDERICK
Age: 51
Address: ROCK SPRINGS, WV
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-01
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: , Bond: #16971, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: , Bond: #16971, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense, 2 counts
- Status: , Bond: #16971, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: , Bond: #16972, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
GIBSON, JAMIE LYNNE
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-01
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16970, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
MEDINA, JERRY ANTHONY
Age: 49
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-07-01
Scheduled Release: 2026-07-25
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Public Intoxication
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
HATFIELD, DAVID ERIC
Age: 42
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-01
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16968, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16968, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #16968, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LADNIER, ZACHARY CHARLES
Age: 26
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-07-01
Released: 2026-07-01
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16969, CASH, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16969, CASH, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LINGER, LORELEI R
Age: 22
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-07-01
Released: 2026-07-01
Type: SENTENCED
Arresting Agency: RSPD
- Liquor on Breath of Person Under Age 21-1st Offense (WRNT FTA)
- Status: TIME TO PAY, Bond: #16965, CLRD BY CRT, $0, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.