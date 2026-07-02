Sweetwater County Arrest Report for July 2, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 2, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ELLIOT, ROBERT FREDERICK

Age: 51

Address: ROCK SPRINGS, WV

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-01

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: , Bond: #16971, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: , Bond: #16971, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense, 2 counts
    • Status: , Bond: #16971, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: , Bond: #16972, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

GIBSON, JAMIE LYNNE

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-01

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16970, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

MEDINA, JERRY ANTHONY

Age: 49

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-07-01

Scheduled Release: 2026-07-25

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Public Intoxication
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT

HATFIELD, DAVID ERIC

Age: 42

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-01

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16968, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16968, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #16968, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LADNIER, ZACHARY CHARLES

Age: 26

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-07-01

Released: 2026-07-01

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 2nd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16969, CASH, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16969, CASH, $500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LINGER, LORELEI R

Age: 22

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-07-01

Released: 2026-07-01

Type: SENTENCED

Arresting Agency: RSPD

  • Liquor on Breath of Person Under Age 21-1st Offense (WRNT FTA)
    • Status: TIME TO PAY, Bond: #16965, CLRD BY CRT, $0, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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