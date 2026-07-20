Sweetwater County Arrest Report for July 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ODHO, MICHAEL JOHN
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17051, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
FARLEY, STEPHANIE ANN
Age: 41
Address: JOHNS ISLAND, SC
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17049, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CACKLER, DALLAS JARED
Age: 45
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #17050, CASH OR SURETY, $510, Court: RS MUNICIPAL COURT
SANTOS DIAZ, JUAN CARLOS
Age: 43
Address: SAN FRANSISCO, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-19
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.