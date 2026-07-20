Sweetwater County Arrest Report for July 20, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ODHO, MICHAEL JOHN

Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-20

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17051, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

FARLEY, STEPHANIE ANN

Age: 41

Address: JOHNS ISLAND, SC

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-19

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17049, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CACKLER, DALLAS JARED

Age: 45

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type:  PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-19

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Contempt of Court- Violate Court Order (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #17050, CASH OR SURETY, $510, Court: RS MUNICIPAL COURT

SANTOS DIAZ, JUAN CARLOS

Age: 43

Address: SAN FRANSISCO, CA

Booking Type:  ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-19

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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