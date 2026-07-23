Sweetwater County Arrest Report for July 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MORSE, ROBERT JOSEPH
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #17059, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT
POWERS, TIMOTHY NEHEMIAH
Age: 29
Address: MOUNTAIN VIEW, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-22
Arresting Agency: RSPD
Charges:
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- Sexual Exploitation of Children – Any Explict Sexual Conduct
- Status: PENDING, Bond: #17058, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Attempt- Substantial Step
- Status: PENDING, Bond: #17058, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Grooming Of Minors for sexual Offense
- Status: PENDING, Bond: #17058, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
EDWARDS, SEAN PIERRE
Age: 41
Address: OAKLEY, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-22
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 75 Mph On Interstate (1-5 Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.