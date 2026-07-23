Sweetwater County Arrest Report for July 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MORSE, ROBERT JOSEPH Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-23

Arresting Agency: RSPD

Charges: Drunk in Public-2nd Offense Status: PENDING, Bond: #17059, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT



POWERS, TIMOTHY NEHEMIAH

Age: 29

Address: MOUNTAIN VIEW, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-22

Arresting Agency: RSPD

Charges:

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Sexual Exploitation of Children – Any Explict Sexual Conduct Status: PENDING, Bond: #17058, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Attempt- Substantial Step Status: PENDING, Bond: #17058, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Grooming Of Minors for sexual Offense Status: PENDING, Bond: #17058, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





EDWARDS, SEAN PIERRE

Age: 41

Address: OAKLEY, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-22

Arresting Agency: WHP

Charges:

Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Exceed 75 Mph On Interstate (1-5 Mph Over) Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.