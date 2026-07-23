Sweetwater County Arrest Report for July 23, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 23, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MORSE, ROBERT JOSEPH

Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Drunk in Public-2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17059, CASH OR SURETY, $210, Court: RS MUNICIPAL COURT

POWERS, TIMOTHY NEHEMIAH

Age: 29
Address: MOUNTAIN VIEW, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-22
Arresting Agency: RSPD
Charges:

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  • Sexual Exploitation of Children – Any Explict Sexual Conduct
    • Status: PENDING, Bond: #17058, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Attempt- Substantial Step
    • Status: PENDING, Bond: #17058, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Grooming Of Minors for sexual Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17058, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


EDWARDS, SEAN PIERRE

Age: 41
Address: OAKLEY, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-22
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (1-5 Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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