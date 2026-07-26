Sweetwater County Arrest Report for July 26, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 26, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MARTINEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER

Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Right Side of Roadway
    • Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram -2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
    • Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SUAZO, DANIEL LIONEL

Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-26
Arresting Agency: RSPD

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Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17069, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


EDWARDS, SEAN PIERRE

Age: 41
Address: OAKLEY, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-22
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (1-5 Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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