Sweetwater County Arrest Report for July 26, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MARTINEZ HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Right Side of Roadway
- Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram -2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Taking Controlled Substances or Liquor into Jails, Penal Inst. or Mental Hospitals
- Status: PENDING, Bond: #17068, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SUAZO, DANIEL LIONEL
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-26
Arresting Agency: RSPD
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Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17069, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
EDWARDS, SEAN PIERRE
Age: 41
Address: OAKLEY, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-22
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 75 Mph On Interstate (1-5 Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #17057, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.