Sweetwater County Arrest Report for July 24, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MIERA, JIM RAY
Age: 27
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-24
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUS 2nd or Subsequent Offense
- Status: PENDING, Bond: #17063, CASH OR SURETY, $760, Court: GR MUNICIPAL COURT
TIERNO, RICHARD SCOTT
Age: 54
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17062, CASH OR SURETY, $2920, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17062, CASH OR SURETY, $2920, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #17062, CASH OR SURETY, $2920, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #17062, CASH OR SURETY, $2920, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BINGAMAN, CHRISTIAN AIDEN SCOTT
Age: 28
Address: COTTONWOOD, AZ
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-23|
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Burglary
- Status: PENDING, Bond: #17061, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Trespass – Personal Communication
- Status: PENDING, Bond: #17061, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #17061, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Entry
- Status: PENDING, Bond: #17061, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MARCANO RODULFO, ROSDEL A
Age: 32
Address: CHICAGO, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
UZCATEGUI ROJO, ANYELY P
Age: 25
Address: CHICAGO, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
MELLEM, NEIL JOSEPH
Age: 49
Address: ARLINGTON, WA
Booking Type: NWS HOL’
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: NWS
PACHECO, STEPHANEY ANNE
Age: 40
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #17060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
- Status: PENDING, Bond: #17060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram -2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #17060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces- 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SANCHEZ BARRIENTOS, NAYEL YANELY
Age: 35
Booking Type: ICE HOL
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.