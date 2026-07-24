Sweetwater County Arrest Report for July 24, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 24, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MIERA, JIM RAY

Age: 27

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Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-24
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • DWUS 2nd or Subsequent Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17063, CASH OR SURETY, $760, Court: GR MUNICIPAL COURT

TIERNO, RICHARD SCOTT

Age: 54
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-24
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17062, CASH OR SURETY, $2920, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17062, CASH OR SURETY, $2920, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Person Using (use) or Under Influence of Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #17062, CASH OR SURETY, $2920, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #17062, CASH OR SURETY, $2920, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BINGAMAN, CHRISTIAN AIDEN SCOTT

Age: 28
Address: COTTONWOOD, AZ
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-23|
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Burglary
    • Status: PENDING, Bond: #17061, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Trespass – Personal Communication
    • Status: PENDING, Bond: #17061, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #17061, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Entry
    • Status: PENDING, Bond: #17061, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MARCANO RODULFO, ROSDEL A

Age: 32
Address: CHICAGO, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


UZCATEGUI ROJO, ANYELY P

Age: 25
Address: CHICAGO, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

MELLEM, NEIL JOSEPH

Age: 49
Address: ARLINGTON, WA
Booking Type: NWS HOL’
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: NWS

PACHECO, STEPHANEY ANNE

Age: 40
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #17060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Sched I or II > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective
    • Status: PENDING, Bond: #17060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram -2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17060, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces- 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SANCHEZ BARRIENTOS, NAYEL YANELY

Age: 35
Booking Type: ICE HOL
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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