Sweetwater County Arrest Report for July 25, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HUGHES, JOSEPH ROBERT
Age: 39
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Motor Vehicle Theft->$1000
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RATHKEY, GREGORY ALLEN
Age: 48
Address: PORTLAND, OR
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-24
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
- Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- THEFT: DEPRIVE – UND $1000
- Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Possession of Burglar’s Tools
- Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- SEAT BELT: DRIVER
- Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CLEVENSON, MAX
Age: 35
Address: CHARLOTTE, NJ
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-07-24
Arresting Agency: NWS
DODSON, VALLORY NOEL
Age: 30
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-07-24
Scheduled Release: 2026-08-03
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Child Passenger – 1st Offense (REACT)
- Status: PENDING, Bond: #17064, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TIERNO, RICHARD SCOTT
Age: 54
Address: EVANSTON, WY
Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2026-07-24
Scheduled Release: 2027-01-20
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: SENTENCED, Bond: #17062, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MELLEM, NEIL JOSEPH
Age: 49
Address: ARLINGTON, WA
Booking Type: NWS HOL’
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: NWS
BINGAMAN, CHRISTIAN AIDEN SCOTT
Age: 28
Address: COTTONWOOD, AZ
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Burglary (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #17061, CASH OR SURETY, $30000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Trespass – Personal Communication (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #17061, CASH OR SURETY, $30000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #17061, CASH OR SURETY, $30000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Entry (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #17061, CASH OR SURETY, $30000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MARCANO RODULFO, ROSDEL A
Age: 32
Address: CHICAGO, IL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.