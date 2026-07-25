Sweetwater County Arrest Report for July 25, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 25, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

HUGHES, JOSEPH ROBERT

Age: 39
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-24
Arresting Agency: RSPD
Charges:

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  • Motor Vehicle Theft->$1000
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

RATHKEY, GREGORY ALLEN

Age: 48
Address: PORTLAND, OR

Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-24
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Exceed 75 Mph On Interstate (6+ Mph Over)
    • Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • THEFT: DEPRIVE – UND $1000
    • Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Possession of Burglar’s Tools
    • Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • SEAT BELT: DRIVER
    • Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17065, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CLEVENSON, MAX

Age: 35

Address: CHARLOTTE, NJ

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-07-24

Arresting Agency: NWS

DODSON, VALLORY NOEL

Age: 30
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-07-24
Scheduled Release: 2026-08-03
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Child Passenger – 1st Offense (REACT)
    • Status: PENDING, Bond: #17064, NO BOND, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

TIERNO, RICHARD SCOTT

Age: 54
Address: EVANSTON, WY
Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2026-07-24
Scheduled Release: 2027-01-20
Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: SENTENCED, Bond: #17062, CLRD BY CRT, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MELLEM, NEIL JOSEPH

Age: 49
Address: ARLINGTON, WA
Booking Type: NWS HOL’
Booking Date: 2026-07-23
Arresting Agency: NWS

BINGAMAN, CHRISTIAN AIDEN SCOTT

Age: 28

Address: COTTONWOOD, AZ

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-23

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Burglary (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #17061, CASH OR SURETY, $30000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Trespass – Personal Communication (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #17061, CASH OR SURETY, $30000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #17061, CASH OR SURETY, $30000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Entry (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #17061, CASH OR SURETY, $30000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MARCANO RODULFO, ROSDEL A

Age: 32

Address: CHICAGO, IL

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-23

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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