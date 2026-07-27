Sweetwater County Arrest Report for July 27, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 27, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

JEREB, SEAN T D

Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Use of Firearm While Committing Felony
    • Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DE LAUNE, TIMOTHY MICHAEL

Age: 46
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

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  • Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon
    • Status: PENDING, Bond: #17071, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


GOMEZ GRANADOS, LUIS ENRIQUE

Age: 63
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:

Status: PENDING, Bond: #17070, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

THEFT: DEPRIVE – $1,000 OR MORE OR FIREARM/LIVESTOCK REGARDLESS OF VALUE

Status: PENDING, Bond: #17070, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Motor Vehicle Theft->$1000

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