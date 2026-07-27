Sweetwater County Arrest Report for July 27, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
JEREB, SEAN T D
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses, 2 counts
- Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Use of Firearm While Committing Felony
- Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DE LAUNE, TIMOTHY MICHAEL
Age: 46
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon
- Status: PENDING, Bond: #17071, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GOMEZ GRANADOS, LUIS ENRIQUE
Age: 63
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-26
Arresting Agency: RSPD
Charges:
Status: PENDING, Bond: #17070, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
THEFT: DEPRIVE – $1,000 OR MORE OR FIREARM/LIVESTOCK REGARDLESS OF VALUE
Status: PENDING, Bond: #17070, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
Motor Vehicle Theft->$1000