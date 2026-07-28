Sweetwater County Arrest Report for July 28, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 28, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

CROZIER, DANIEL JOE

Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-07-27
Scheduled Release: 2026-07-30
Arresting Agency: PROB
Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

TORRES, DYLAN RAY

Age: 35
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-07-27
Scheduled Release: 2026-07-30
Arresting Agency: PROB
Charges:

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  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE


GREGORIO MAURICIO, INGACIO

Age: 38
Address: PINEDALE, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-27

MCDONALD, SHELBY MARISSA

Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Traffic Control Signals – Circular Red
    • Status: PENDING, Bond: #17075, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driver’s License – Required
    • Status: PENDING, Bond: #17075, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #17075, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17075, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MEDLIN, JOHN LEONARD

Age: 65
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Criminal Trespass-Signs-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17073, CASH OR SURETY, $670, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties
    • Status: PENDING, Bond: #17073, CASH OR SURETY, $670, Court: RS MUNICIPAL COURT


ENSIGN, KIMBERLY RAE

Age: 47
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-07-27
Released: 2026-07-28
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Controlled Substance-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #17074, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

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