Sweetwater County Arrest Report for July 28, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CROZIER, DANIEL JOE
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-07-27
Scheduled Release: 2026-07-30
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
TORRES, DYLAN RAY
Age: 35
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-07-27
Scheduled Release: 2026-07-30
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
GREGORIO MAURICIO, INGACIO
Age: 38
Address: PINEDALE, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-27
MCDONALD, SHELBY MARISSA
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Traffic Control Signals – Circular Red
- Status: PENDING, Bond: #17075, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driver’s License – Required
- Status: PENDING, Bond: #17075, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
- Status: PENDING, Bond: #17075, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17075, CASH OR SURETY, $1020, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MEDLIN, JOHN LEONARD
Age: 65
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Criminal Trespass-Signs-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17073, CASH OR SURETY, $670, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties
- Status: PENDING, Bond: #17073, CASH OR SURETY, $670, Court: RS MUNICIPAL COURT
ENSIGN, KIMBERLY RAE
Age: 47
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-07-27
Released: 2026-07-28
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Controlled Substance-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #17074, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT