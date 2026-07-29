Sweetwater County Arrest Report for July 29, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 29, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

KIRKHAM, JOSHUA LEE

Age: 41

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-07-28

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD) Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CROZIER, DANIEL JOE

Age: 25

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-07-27

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD) Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

JEREB, SEAN T D

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-27

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses, 2 counts Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Use of Firearm While Committing Felony, 2 counts Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 3rd+ Offense Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MEDLIN, JOHN LEONARD

Age: 65

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-27

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Criminal Trespass-Signs-1st Offense Status: PENDING, Bond: #17073, CASH OR SURETY, $670, Court: RS MUNICIPAL COURT
  • Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties Status: PENDING, Bond: #17073, CASH OR SURETY, $670, Court: RS MUNICIPAL COURT

TORRES, DYLAN RAY

Age: 35

Address: RELIANCE, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-07-27

Arresting Agency: PROB

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD) Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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