Sweetwater County Arrest Report for July 29, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
KIRKHAM, JOSHUA LEE
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-07-28
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD) Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
CROZIER, DANIEL JOE
Age: 25
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-07-27
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD) Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
JEREB, SEAN T D
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-27
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses, 2 counts Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Use of Firearm While Committing Felony, 2 counts Status: PENDING, Bond: #17072, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 3rd+ Offense Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MEDLIN, JOHN LEONARD
Age: 65
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-27
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Criminal Trespass-Signs-1st Offense Status: PENDING, Bond: #17073, CASH OR SURETY, $670, Court: RS MUNICIPAL COURT
- Resisting Officers-Hinder, Obstruct or Interfere in Discharge of Official Duties Status: PENDING, Bond: #17073, CASH OR SURETY, $670, Court: RS MUNICIPAL COURT
TORRES, DYLAN RAY
Age: 35
Address: RELIANCE, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-07-27
Arresting Agency: PROB
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD) Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.