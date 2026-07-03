Sweetwater County Arrest Report for July 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
STEWARDS, RHIANNON
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-02
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Pedestrians Under the Influence
- Status: , Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
SINGH, KULWANT
Age: 26
Address: OZONE PARK, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: OTHER
JACKSON, LLARAND
Age: 40
Address: DUYALLUP, WA
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-07-02
Arresting Agency: NWS
TETERS, ROBERT NEIL
Age: 65
Address: WAMSUTTER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Criminal Trespass
- Status: PENDING, Bond: #16974, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16974, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RIOS MONTES, JESUS
Age: 24
Address: SACRAMENTO, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
RIOS MONTES, NOE
Age: 25
Address: SACRAMENTO, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
RIOS MONTES, RICARDO
Age: 30
Address: SACRAMENTO, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
SKOTS, MYKOLA
Age: 25
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-02
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16973, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Careless Driving 1st Off
- Status: PENDING, Bond: #16973, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
DANDRIDGE, RICHARD LEE
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-07-02
Scheduled Release: 2026-07-04
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
ROMAN RAMIREZ, JUAN NONE
Age: 28
Address: DENVER, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-02
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.