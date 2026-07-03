Sweetwater County Arrest Report for July 3, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 3, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

STEWARDS, RHIANNON

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-02

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Pedestrians Under the Influence
    • Status: , Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT

SINGH, KULWANT

Age: 26

Address: OZONE PARK, NY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-02

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

JACKSON, LLARAND

Age: 40

Address: DUYALLUP, WA

Booking Type: NWS HOLD

Booking Date: 2026-07-02

Arresting Agency: NWS

TETERS, ROBERT NEIL

Age: 65

Address: WAMSUTTER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-02

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Criminal Trespass
    • Status: PENDING, Bond: #16974, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16974, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

RIOS MONTES, JESUS

Age: 24

Address: SACRAMENTO, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-02

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

RIOS MONTES, NOE

Age: 25

Address: SACRAMENTO, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-02

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

RIOS MONTES, RICARDO

Age: 30

Address: SACRAMENTO, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-02

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

SKOTS, MYKOLA

Age: 25

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-02

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16973, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Careless Driving 1st Off
    • Status: PENDING, Bond: #16973, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DANDRIDGE, RICHARD LEE

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-07-02

Scheduled Release: 2026-07-04

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

ROMAN RAMIREZ, JUAN NONE

Age: 28

Address: DENVER, CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-02

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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