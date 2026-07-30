Sweetwater County Arrest Report for July 30, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 30, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

HIGGS, DANIEL EUGENE

Age: 70

Address: THERMOPOLIS, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-29

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (WRNT PV) Status: PENDING, Bond: #17076, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

KHASANOV, KARIMDZHON

Age: 26

Address: BROOKLYN, NY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-29

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD Status: , Bond: , Court: OTHER

SHAW, ASHLEY

Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-29

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17078, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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