Sweetwater County Arrest Report for July 30, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HIGGS, DANIEL EUGENE
Age: 70
Address: THERMOPOLIS, WY
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Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-29
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (WRNT PV) Status: PENDING, Bond: #17076, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KHASANOV, KARIMDZHON
Age: 26
Address: BROOKLYN, NY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-29
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD Status: , Bond: , Court: OTHER
SHAW, ASHLEY
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-29
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #17078, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.