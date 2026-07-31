Sweetwater County Arrest Report for July 31, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
RUIZ, RAPHEAL JOSEPH
Age: 21
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-31
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol and Controlled Substance_1st Offense Status: , Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT
DAMARTO, DENNY JAMES
Age: 31
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: JAIL SANCTION
Booking Date: 2026-07-30
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD) Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE
HARPER, THOMAS Z
Age: 53
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-30
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses (WRNT) Status: PENDING, Bond: #17084, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
YOC LOPEZ, MISTY DAWN
Age: 36
Address: LAYTON, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-30
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT BOND VIOLATION) Status: PENDING, Bond: #17083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.