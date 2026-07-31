Sweetwater County Arrest Report for July 31, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 31, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

RUIZ, RAPHEAL JOSEPH

Age: 21

Address: ROCK SPRINGS, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-31

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol and Controlled Substance_1st Offense Status: , Bond: , Court: RS MUNICIPAL COURT

DAMARTO, DENNY JAMES

Age: 31

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: JAIL SANCTION

Booking Date: 2026-07-30

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD) Status: SENTENCED, Bond: , Court: PROBATION & PAROLE

HARPER, THOMAS Z

Age: 53

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-30

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses (WRNT) Status: PENDING, Bond: #17084, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

YOC LOPEZ, MISTY DAWN

Age: 36

Address: LAYTON, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-30

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Sched I II or III > 3 Ounces, 3/10 gram, 3 grams or 5/10 gram respective (WRNT BOND VIOLATION) Status: PENDING, Bond: #17083, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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