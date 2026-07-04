Sweetwater County Arrest Report for July 4, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 4, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MORALES GAMMA, DIEGO ARTIMIO

Age: 25

Address: HAINES CITY, FL

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Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-03

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

MEDLIN, JOHN LEONARD

Age: 65

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-03

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16977, CASH, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MENDOZA ARIZA, AXEL CAMILO

Age: 24

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-03

Arresting Agency: ICE

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

DAVIES, BRENDEN JACOB BLAKE

Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-07-03

Released: 2026-07-03

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16976, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

AULT, RUSSELL HUNTER

Age: 44

Booking: 2026-07-03

Released: 2026-07-03

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: SCSO

  • Unlawful Riding On Railroad Trains
    • Status: PENDING, Bond: #16978, CASH, $100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Trespass
    • Status: PENDING, Bond: #16978, CASH, $100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16978, CASH, $100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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