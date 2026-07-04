Sweetwater County Arrest Report for July 4, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MORALES GAMMA, DIEGO ARTIMIO
Age: 25
Address: HAINES CITY, FL
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-03
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
MEDLIN, JOHN LEONARD
Age: 65
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-03
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #16977, CASH, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MENDOZA ARIZA, AXEL CAMILO
Age: 24
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-03
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
DAVIES, BRENDEN JACOB BLAKE
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-07-03
Released: 2026-07-03
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- DWUI-Alcohol of 0.08% or More-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16976, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
AULT, RUSSELL HUNTER
Age: 44
Booking: 2026-07-03
Released: 2026-07-03
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: SCSO
- Unlawful Riding On Railroad Trains
- Status: PENDING, Bond: #16978, CASH, $100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Trespass
- Status: PENDING, Bond: #16978, CASH, $100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16978, CASH, $100, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.