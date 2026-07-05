Sweetwater County Arrest Report for July 5, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 5, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

HARDINGER, ROBYN DEE

Age: 64

Address: VERNAL, UT

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-04

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WELLENDORF, MARK

Age: 59

Address: ROSEVILLE, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-04

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16982, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER

ZEKAN, MINDILYN ELIZABETH

Age: 47

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-04

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Criminal Trespass
    • Status: PENDING, Bond: #16981, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Contact – Rude/Insolent/Angry Touches Without Injury
    • Status: PENDING, Bond: #16981, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

ARCHULETTA, NICOLE LEE

Age: 48

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-04

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16980, CASH OR SURETY, $1450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16980, CASH OR SURETY, $1450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

KROTZER, CHRISTOPHER ALBERT

Age: 35

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking: 2026-07-04

Released: 2026-07-04

Type: PRE-TRIAL

Arresting Agency: RSPD

  • DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16979, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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