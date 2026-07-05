Sweetwater County Arrest Report for July 5, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HARDINGER, ROBYN DEE
Age: 64
Address: VERNAL, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-04
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16983, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WELLENDORF, MARK
Age: 59
Address: ROSEVILLE, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-04
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #16982, BOND REQ GIVEN, $0, Court: OTHER
ZEKAN, MINDILYN ELIZABETH
Age: 47
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-04
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Criminal Trespass
- Status: PENDING, Bond: #16981, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Contact – Rude/Insolent/Angry Touches Without Injury
- Status: PENDING, Bond: #16981, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ARCHULETTA, NICOLE LEE
Age: 48
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-04
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16980, CASH OR SURETY, $1450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16980, CASH OR SURETY, $1450, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KROTZER, CHRISTOPHER ALBERT
Age: 35
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking: 2026-07-04
Released: 2026-07-04
Type: PRE-TRIAL
Arresting Agency: RSPD
- DWUI-Incapable of Safely Driving-Alcohol-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16979, CASH OR SURETY, $910, Court: RS MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.