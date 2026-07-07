Sweetwater County Arrest Report for July 7, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MARTINEZ LAGUNA, JORDAN JOSE Age: 26 Address: SALT LAKE CITY, UT Advertisement - Story continues below... Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-07-06 Arresting Agency: ICE Charges:

MUJICA, JOSE ARMANDO Age: 32 Address: OGDEN, UT Booking Type: ICE HOLD Booking Date: 2026-07-06 Arresting Agency: ICE Charges:

LAKE, ANDREW GARRETT

Age: 47 Address: RIVERTON, WY Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-07-06 Arresting Agency: WHP Charges: Unlawful Possession – Controlled Substance Status: PENDING, Bond: #16987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane Status: PENDING, Bond: #16987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



HAMILTON, ANDREW MORGAN

Age: 27 Address: ROCK SPRINGS, WY Booking Type: P&P HOLD Booking Date: 2026-07-06 Arresting Agency: RSPD Charges: Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



PATRONIS, TAMARA NICOLE

Age: 34 Address: OKLAHOMA CITY, OK Booking Type: PRE-TRIAL Booking Date: 2026-07-06 Arresting Agency: SCSO Charges: Criminal Trespass – Personal Communication Status: PENDING, Bond: #16988, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.