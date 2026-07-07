Sweetwater County Arrest Report for July 7, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 7, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MARTINEZ LAGUNA, JORDAN JOSE

Age: 26

Address: SALT LAKE CITY, UT

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Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-06

Arresting Agency: ICE

Charges:

MUJICA, JOSE ARMANDO

Age: 32

Address: OGDEN, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-06

Arresting Agency: ICE

Charges:

LAKE, ANDREW GARRETT

Age: 47

Address: RIVERTON, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-06

Arresting Agency: WHP

Charges:

  • Unlawful Possession – Controlled Substance
    • Status: PENDING, Bond: #16987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HAMILTON, ANDREW MORGAN

Age: 27

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: P&P HOLD

Booking Date: 2026-07-06

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

PATRONIS, TAMARA NICOLE

Age: 34

Address: OKLAHOMA CITY, OK

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-06

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • Criminal Trespass – Personal Communication
    • Status: PENDING, Bond: #16988, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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