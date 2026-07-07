Sweetwater County Arrest Report for July 7, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MARTINEZ LAGUNA, JORDAN JOSE
Age: 26
Address: SALT LAKE CITY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-06
Arresting Agency: ICE
Charges:
MUJICA, JOSE ARMANDO
Age: 32
Address: OGDEN, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-06
Arresting Agency: ICE
Charges:
LAKE, ANDREW GARRETT
Age: 47
Address: RIVERTON, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-06
Arresting Agency: WHP
Charges:
- Unlawful Possession – Controlled Substance
- Status: PENDING, Bond: #16987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16987, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HAMILTON, ANDREW MORGAN
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-07-06
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PATRONIS, TAMARA NICOLE
Age: 34
Address: OKLAHOMA CITY, OK
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-06
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Criminal Trespass – Personal Communication
- Status: PENDING, Bond: #16988, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.