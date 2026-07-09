Sweetwater County Arrest Report for July 9, 2026

Sweetwater County Arrest Report for July 9, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

KNIGHT, KAYDEN

Age: 19

Address: GREEN RIVER, WY

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Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16990, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT

SEQUERA CALDERON, JENDERSON JOSUE

Age: 26

Address: BEAVERTON, OR

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

PLEW, DAWN SYLVIA

Age: 47

Address: EVANSTON, WY

Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #16992, CASH, $620, Court: OTHER

FLORES, CARLOS ABRAHAM

Age: 39

Address: ST GEORGE, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16991, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram -2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16991, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16991, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16991, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Loads on Vehicles
    • Status: PENDING, Bond: #16991, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LACY, RICHARD EARL

Age: 38

Address: LYMAN, WA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Controlled Substance (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

QUINTERO SOTO, VICTOR

Age: 47

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

RUIZ SALAZAR, OSCAR

Age: 38

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

ACUNA RIOS, CRISTIAN

Age: 50

Address: WEST VALLEY, UT

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

TRUJILLO BANDERA, DANIEL

Age: 25

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

RAMOS NAVARRO, JESUS

Age: 29

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

CUEVAS-CABRERA, JOSE MANUEL

Age: 35

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

MORENO GOMEZ, RONALDO

Age: 44

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

RODRIGUEZ-GARCIA, CRISTIAN

Age: 21

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

FERNANDEZ CASTRO, FELIIPE

Age: 38

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

VELAZQUEZ GOMEZ, ISRAEL

Age: 27

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

ROBLES BANUELOS, HECTOR

Age: 43

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

PRIEGO CRUZ, CARLOS

Age: 48

Address: 

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-07-08

Arresting Agency: ICE

Charges:

GILLEY, ASHLEY DAWN

Age: 44

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-07-09

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16994, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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