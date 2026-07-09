Sweetwater County Arrest Report for July 9, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
KNIGHT, KAYDEN
Age: 19
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16990, CASH OR SURETY, $160, Court: RS MUNICIPAL COURT
SEQUERA CALDERON, JENDERSON JOSUE
Age: 26
Address: BEAVERTON, OR
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: OTHER
PLEW, DAWN SYLVIA
Age: 47
Address: EVANSTON, WY
Booking Type: HOLD FOR OTHER AGENCY
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #16992, CASH, $620, Court: OTHER
FLORES, CARLOS ABRAHAM
Age: 39
Address: ST GEORGE, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16991, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Liquid Form < 3/10 Gram -2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #16991, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Alcoholic Beverage By Operator of Veh- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16991, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
- Status: PENDING, Bond: #16991, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Loads on Vehicles
- Status: PENDING, Bond: #16991, CASH OR SURETY, $1500, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LACY, RICHARD EARL
Age: 38
Address: LYMAN, WA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Unlawful Possession – Controlled Substance (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #16993, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
QUINTERO SOTO, VICTOR
Age: 47
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
RUIZ SALAZAR, OSCAR
Age: 38
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
ACUNA RIOS, CRISTIAN
Age: 50
Address: WEST VALLEY, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
TRUJILLO BANDERA, DANIEL
Age: 25
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
RAMOS NAVARRO, JESUS
Age: 29
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
CUEVAS-CABRERA, JOSE MANUEL
Age: 35
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
MORENO GOMEZ, RONALDO
Age: 44
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
RODRIGUEZ-GARCIA, CRISTIAN
Age: 21
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
FERNANDEZ CASTRO, FELIIPE
Age: 38
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
VELAZQUEZ GOMEZ, ISRAEL
Age: 27
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
ROBLES BANUELOS, HECTOR
Age: 43
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
PRIEGO CRUZ, CARLOS
Age: 48
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-07-08
Arresting Agency: ICE
Charges:
GILLEY, ASHLEY DAWN
Age: 44
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-07-09
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #16994, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.