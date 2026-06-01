Sweetwater County Arrest Report for June 1, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

YOUNG, JUSTON MICHAEL

Age: 44

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-31

Arresting Agency: GRPD

Charges:

  • Aggravated Assault and Battery – Threatens to Use a Drawn Deadly Weapon
    • Status: PENDING, Bond: #16797, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Property Destruction and Defacement – < $1000
    • Status: PENDING, Bond: #16797, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Entry into an Occupied Structure
    • Status: PENDING, Bond: #16797, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Fleeing or Attempting to Elude Police Officers
    • Status: PENDING, Bond: #16798, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16798, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16798, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Reckless Driving
    • Status: PENDING, Bond: #16798, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16798, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Duty Upon Colliding With Unattended Vehicle or Property
    • Status: PENDING, Bond: #16798, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving on Roadway Laned for Traffic – Maintain Single Lane
    • Status: PENDING, Bond: #16798, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Vehicle Registration – Expired or Improper Registration
    • Status: PENDING, Bond: #16798, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16798, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Stop Signs, 2 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16798, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Trespass
    • Status: PENDING, Bond: #16798, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURTStatus: PENDING, Bond: #16797, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

TIPTON, BRANDON RALPH

Age: 39

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-31

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16799, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

PEREZ FLORES, ROBERTO

Age: 51

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-05-31

Arresting Agency: RSPD

Charges:

  • Driver’s License – Required (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16800, CASH, $150, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

CACERES AGUILAR, EDWIN OMAR

Age: 32

Address: None Given

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-05-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

VASQUEZ MALDONADO, JELSY OMAR

Age: 31

Address: None Given

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-05-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

REYES DUARTE, MAYCOL OMAR

Age: 21

Address: None Given

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-05-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

GUEVARA SORTO, SANTOS SEBASTIAN

Age: 34

Address: None Given

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-05-31

Arresting Agency: SCSO

Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

