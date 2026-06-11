Sweetwater County Arrest Report for June 11, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 11, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

DUNCAN, CAMEN MICHAEL

Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Kidnapping – Inflict Bod Injury/Terrorize (WARRANT LONG FORM)
  • Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #16841, CASH OR SURETY, $65000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
    • Status: PENDING, Bond: #16841, CASH OR SURETY, $65000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)

GOTSIRIDZE, PAATA

Age: 57
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: ICE

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GIBSON, TIMOTHY DAVID

Age: 56
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16843, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT

GUZMAN SANCHEZ, JUAN

Age: 59
Address: LOGAN, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: ICE

ANTONSEN, CHALAYNE L

Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 3rd Offense Within 10 Years

ALFORD, DANIEL CLAY

Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Domestic Assault – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16844, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LAMORIE, MICHELLE LEE

Age: 58
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-11
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • DWUS 2nd or Subsequent Offense
    • Status: , Bond: #16846, CASH OR SURETY, $760, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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