Sweetwater County Arrest Report for June 11, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
DUNCAN, CAMEN MICHAEL
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Kidnapping – Inflict Bod Injury/Terrorize (WARRANT LONG FORM)
- Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #16841, CASH OR SURETY, $65000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
- Status: PENDING, Bond: #16841, CASH OR SURETY, $65000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense (WARRANT LONG FORM)
GOTSIRIDZE, PAATA
Age: 57
Address:
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: ICE
GIBSON, TIMOTHY DAVID
Age: 56
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16843, BOND REQ GIVEN, $0, Court: DISTRICT COURT
GUZMAN SANCHEZ, JUAN
Age: 59
Address: LOGAN, UT
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: ICE
ANTONSEN, CHALAYNE L
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) – 3rd Offense Within 10 Years
ALFORD, DANIEL CLAY
Age: 45
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-10
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Assault – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16844, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LAMORIE, MICHELLE LEE
Age: 58
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-11
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUS 2nd or Subsequent Offense
- Status: , Bond: #16846, CASH OR SURETY, $760, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.