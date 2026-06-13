Sweetwater County Arrest Report for June 13, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
GOMEZ RODRIGUEZ, ALONDRA
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SUAZO, DANIEL LIONEL
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16857, CASH OR SURETY, $1205, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
- Status: PENDING, Bond: #16857, CASH OR SURETY, $1205, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Status: PENDING, Bond: #16857, CASH OR SURETY, $1205, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HOBBS, CODY WAYNE
Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
LAWS, DALLAN RICH
Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16856, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BECENTI, RYAN DEAN
Age: 40
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-12
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving
- Status: PENDING, Bond: #16855, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT
- Hit & Run – Attended Property
- Status: PENDING, Bond: #16855, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.