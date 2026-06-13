Sweetwater County Arrest Report for June 13, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 13, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

GOMEZ RODRIGUEZ, ALONDRA

Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Physical Control – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SUAZO, DANIEL LIONEL

Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:

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  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16857, CASH OR SURETY, $1205, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • VEH SUPERINTENDENTS SPEED ZONE (6+ MPH OVER)
    • Status: PENDING, Bond: #16857, CASH OR SURETY, $1205, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

HOBBS, CODY WAYNE

Age: 46
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-12
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

LAWS, DALLAN RICH

Age: 32
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-12
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 3rd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16856, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BECENTI, RYAN DEAN

Age: 40
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-12
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • DWUI Alcohol Incapable of Safely Driving
    • Status: PENDING, Bond: #16855, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT
  • Hit & Run – Attended Property
    • Status: PENDING, Bond: #16855, CASH OR SURETY, $1000, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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