Sweetwater County Arrest Report for June 14, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MCGRAW, ALISHA DENISE Age: 23

Address: LUFKIN, TX

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-13

Arresting Agency: SCSO

Charges: Simple Battery Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Contact – Rude/Insolent/Angry Touches Without Injury Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



BYBEE, RYAN JAMES Age: 43

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-14

Arresting Agency: RSPD

Charges: Advertisement - Story continues below... Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WRNT BOND VIOLATION) Status: PENDING, Bond: #16878, CASH, $20000, Court: DISTRICT COURT

Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT BOND VIOLATION) Status: PENDING, Bond: #16879, CASH, $20000, Court: DISTRICT COURT



COFFEY, HEATHER PAULINE Age: 40

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-13

Arresting Agency: SCSO

Charges: Aggravated Fleeing or Attempting to Elude Police Officers-Previously Convicted Status: PENDING, Bond: #16861, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



WAGNER, KEVIN PATRICK Age: 54

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-14

Arresting Agency: RSPD

Charges: Drunk in Public-1st Offense Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Open Container in the Streets ProhibitedInsolent/Angry Touches Without Injury Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



TRUJILLO, KATHRINE ELIZABETH Age: 42

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-13

Arresting Agency: SCSO

Charges: Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 3rd+ Offense Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 1st Offense (WRNT PV) Status: PENDING, Bond: #16872, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV) Status: PENDING, Bond: #16873, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense (WRNT FTA)solent/Angry Touches Without Injury Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



MEANS, BRITNEY MARIE Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-13

Arresting Agency: RSPD

Charges: Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV) Status: PENDING, Bond: #16858, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Drunk in Public-2nd Offense (WRNT FTA) Status: PENDING, Bond: #16859, CASH, $360, Court: RS MUNICIPAL COURT



KING, MICHAEL ANTHONY Age: 39

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-13

Arresting Agency: SCSO

Charges: Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 2nd Offense Status: PENDING, Bond: #16870, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.