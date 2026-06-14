Sweetwater County Arrest Report for June 14, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 14, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MCGRAW, ALISHA DENISE

Age: 23
Address: LUFKIN, TX
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Simple Battery
    • Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Contact – Rude/Insolent/Angry Touches Without Injury
    • Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BYBEE, RYAN JAMES

Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:

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  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16878, CASH, $20000, Court: DISTRICT COURT
  • Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16879, CASH, $20000, Court: DISTRICT COURT

COFFEY, HEATHER PAULINE

Age: 40
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Aggravated Fleeing or Attempting to Elude Police Officers-Previously Convicted
    • Status: PENDING, Bond: #16861, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

WAGNER, KEVIN PATRICK

Age: 54
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Drunk in Public-1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Open Container in the Streets ProhibitedInsolent/Angry Touches Without Injury
    • Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

TRUJILLO, KATHRINE ELIZABETH

Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 1st Offense (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16872, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16873, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense (WRNT FTA)solent/Angry Touches Without Injury
    • Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MEANS, BRITNEY MARIE

Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16858, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Drunk in Public-2nd Offense (WRNT FTA)
    • Status: PENDING, Bond: #16859, CASH, $360, Court: RS MUNICIPAL COURT

KING, MICHAEL ANTHONY

Age: 39
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 2nd Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16870, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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