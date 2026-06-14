Sweetwater County Arrest Report for June 14, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MCGRAW, ALISHA DENISE
Age: 23
Address: LUFKIN, TX
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Simple Battery
- Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Contact – Rude/Insolent/Angry Touches Without Injury
- Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BYBEE, RYAN JAMES
Age: 43
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16878, CASH, $20000, Court: DISTRICT COURT
- Unlawful Manufacture or Delivery – Schedule I or II Narcotic Drug (WRNT BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16879, CASH, $20000, Court: DISTRICT COURT
COFFEY, HEATHER PAULINE
Age: 40
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Aggravated Fleeing or Attempting to Elude Police Officers-Previously Convicted
- Status: PENDING, Bond: #16861, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
WAGNER, KEVIN PATRICK
Age: 54
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Drunk in Public-1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Open Container in the Streets ProhibitedInsolent/Angry Touches Without Injury
- Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
TRUJILLO, KATHRINE ELIZABETH
Age: 42
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 1st Offense (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #16872, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #16873, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage-1st Offense (WRNT FTA)solent/Angry Touches Without Injury
- Status: PENDING, Bond: #16862, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MEANS, BRITNEY MARIE
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #16858, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Drunk in Public-2nd Offense (WRNT FTA)
- Status: PENDING, Bond: #16859, CASH, $360, Court: RS MUNICIPAL COURT
KING, MICHAEL ANTHONY
Age: 39
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Pill or Capsule < 3 Grams – 2nd Offense
- Status: PENDING, Bond: #16870, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.