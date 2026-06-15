Sweetwater County Arrest Report for June 15, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
ESCALONA, RAUL MATEO
Age: 45
Address: LIVINGSTON, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery
- Status: PENDING, Bond: #16881, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
COLLEY, BAILEE ANN
Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:
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- Criminal Entry
- Status: PENDING, Bond: #16880, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Criminal Trespass
- Status: PENDING, Bond: #16880, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16880, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
UHRIG, CHELSEY DAWN
Age: 37
Address: SANDY, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-15
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
- Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: REQ’D FOR AN INTERLOCK RESTRICTED LICSENSE UNDER W.S. 31-7-402 – 1ST OFFENSE
- Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
- Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.