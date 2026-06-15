Sweetwater County Arrest Report for June 15, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 15, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ESCALONA, RAUL MATEO

Age: 45
Address: LIVINGSTON, CA
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-14
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Domestic Battery
    • Status: PENDING, Bond: #16881, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

COLLEY, BAILEE ANN

Age: 19
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-13
Arresting Agency: SCSO
Charges:

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  • Criminal Entry
    • Status: PENDING, Bond: #16880, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Criminal Trespass
    • Status: PENDING, Bond: #16880, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16880, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

UHRIG, CHELSEY DAWN

Age: 37
Address: SANDY, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-15
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years
    • Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: REQ’D FOR AN INTERLOCK RESTRICTED LICSENSE UNDER W.S. 31-7-402 – 1ST OFFENSE
    • Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233
    • Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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