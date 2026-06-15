Sweetwater County Arrest Report for June 15, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

ESCALONA, RAUL MATEO Age: 45

Address: LIVINGSTON, CA

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-14

Arresting Agency: RSPD

Charges: Domestic Battery Status: PENDING, Bond: #16881, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



COLLEY, BAILEE ANN Age: 19

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-13

Arresting Agency: SCSO

Charges: Advertisement - Story continues below... Criminal Entry Status: PENDING, Bond: #16880, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Criminal Trespass Status: PENDING, Bond: #16880, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Domestic Battery – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16880, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



UHRIG, CHELSEY DAWN Age: 37

Address: SANDY, UT

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-15

Arresting Agency: RSPD

Charges: DWUI – Incapable of Safely Driving – Controlled Substance – 2nd Offense Within 10 Years Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: REQ’D FOR AN INTERLOCK RESTRICTED LICSENSE UNDER W.S. 31-7-402 – 1ST OFFENSE Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233 Status: PENDING, Bond: #16882, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.