Sweetwater County Arrest Report for June 17, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 17, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

RANGER, ADAM O NEAL

Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-16
Scheduled Release: 2026-07-03
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

SIS POP, ALEXANDER GUDIEL

Age: 40
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-16
Arresting Agency: ICE
Charges:

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  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

MYERS, BRANDI LEE

Age: 48
Address: WRIGHT, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233 (WRNT FTP)
    • Status: PENDING, Bond: #16887, CASH, $350, Court: OTHER
  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
    • Status: PENDING, Bond: #16886, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE

CANESTRINI, JAKE THOMAS

Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Felonious Restraint – Risk of Bod Injury
    • Status: PENDING, Bond: #16884, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Kidnapping – Inflct Bod Injury/Terrorize
    • Status: PENDING, Bond: #16884, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
    • Status: PENDING, Bond: #16884, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat
    • Status: PENDING, Bond: #16884, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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