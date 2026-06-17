Sweetwater County Arrest Report for June 17, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
RANGER, ADAM O NEAL
Age: 34
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-16
Scheduled Release: 2026-07-03
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
SIS POP, ALEXANDER GUDIEL
Age: 40
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-16
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MYERS, BRANDI LEE
Age: 48
Address: WRIGHT, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – For 31-5-229 or 31-5-233 (WRNT FTP)
- Status: PENDING, Bond: #16887, CASH, $350, Court: OTHER
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation
- Status: PENDING, Bond: #16886, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE
CANESTRINI, JAKE THOMAS
Age: 24
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-16
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Felonious Restraint – Risk of Bod Injury
- Status: PENDING, Bond: #16884, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Kidnapping – Inflct Bod Injury/Terrorize
- Status: PENDING, Bond: #16884, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Aggravated Assault and Battery – Causes or Attempts to Cause Serious Bodily Injury
- Status: PENDING, Bond: #16884, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Strangulation of Household Member – Pressure on Neck or Throat
- Status: PENDING, Bond: #16884, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.