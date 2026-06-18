Sweetwater County Arrest Report for June 18, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
UHL, BRYAN EUGENE
Age: 46
Address: STERLING , CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 3rd+ Offense
- Status: PENDING, Bond: #16891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PIPER, CHARLES EDWARD
Age: 41
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16889, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
NARANJO, CHRISTIAN COELLO
Age: 26
Address: HIALEAH, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language
- Status: PENDING, Bond: #16892, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Tks/Veh (>26k Lbs) In Construction Speed Zone
- Status: PENDING, Bond: #16892, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
RAMIREZ RODRIGUEZ, JORGE
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
JONES, JUSTIN ROBERT
Age: 38
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16890, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16890, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses (WRNT)
- Status: PENDING, Bond: #16890, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
VELCKO, TRENDON QUAID
Age: 38
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- DWUI Alcohol: Incapable of Safely Driving
- Status: PENDING, Bond: #16888, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.