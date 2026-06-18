Sweetwater County Arrest Report for June 18, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 18, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


UHL, BRYAN EUGENE

Age: 46
Address: STERLING , CO
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 3rd+ Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


PIPER, CHARLES EDWARD

Age: 41
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: GRPD
Charges:

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  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16889, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

NARANJO, CHRISTIAN COELLO

Age: 26
Address: HIALEAH, FL
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language
    • Status: PENDING, Bond: #16892, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Tks/Veh (>26k Lbs) In Construction Speed Zone
    • Status: PENDING, Bond: #16892, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

RAMIREZ RODRIGUEZ, JORGE

Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

JONES, JUSTIN ROBERT

Age: 38
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16890, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16890, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses (WRNT)
    • Status: PENDING, Bond: #16890, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

VELCKO, TRENDON QUAID

Age: 38
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-17
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • DWUI Alcohol: Incapable of Safely Driving
    • Status: PENDING, Bond: #16888, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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