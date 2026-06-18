Sweetwater County Arrest Report for June 18, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



UHL, BRYAN EUGENE Age: 46

Address: STERLING , CO

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-17

Arresting Agency: SCSO

Charges: Unlawful Possession – Plant Form < 3 Ounces – 3rd+ Offense Status: PENDING, Bond: #16891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Failure to Maintain Liability Coverage – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16891, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Defraud Drug/Alcohol Test – Possess Adulterants – 1st Offense Status: PENDING, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





PIPER, CHARLES EDWARD Age: 41

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-17

Arresting Agency: GRPD

Charges: Advertisement - Story continues below... Domestic Battery – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16889, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



NARANJO, CHRISTIAN COELLO Age: 26

Address: HIALEAH, FL

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-17

Arresting Agency: SCSO

Charges: Operator of a commercial vehicle fail to demonstrate proficiency of the English language Status: PENDING, Bond: #16892, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Tks/Veh (>26k Lbs) In Construction Speed Zone Status: PENDING, Bond: #16892, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



RAMIREZ RODRIGUEZ, JORGE Age: 36

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-06-17

Arresting Agency: SCSO

Charges: ICE HOLD Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT



JONES, JUSTIN ROBERT Age: 38

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-17

Arresting Agency: SCSO

Charges: Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams – 3rd+ Offense (WRNT) Status: PENDING, Bond: #16890, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Driving While License Cancelled, Suspended or Revoked – 1st Offense (WRNT) Status: PENDING, Bond: #16890, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

Use or Possession of Firearm by Person Convicted of Certain Felony Offenses (WRNT) Status: PENDING, Bond: #16890, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



VELCKO, TRENDON QUAID Age: 38

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-17

Arresting Agency: GRPD

Charges: DWUI Alcohol: Incapable of Safely Driving Status: PENDING, Bond: #16888, CASH OR SURETY, $750, Court: GR MUNICIPAL COURT



A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.