Sweetwater County Arrest Report for June 19, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
HOUSTON, TURNER DON
Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MEDINA MOLINA, JULIAN ALEXANDER
Age: 20
Address: DENVER, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
GODDARD, MARK O
Age: 68
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16896, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
- Status: PENDING, Bond: #16896, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
KAUMO, RICHARD ANTHONY
Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Theft – > $1000 (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #16893, NO BOND, $0, Court: DISTRICT COURT
MCCARTHY, ROBERT JAMES
Age: 53
Address: ELK GROVE, CA
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
SANDOVAL DEL CID, MYNOR ALEXANDER
Age:43
Address: HAWTHORNE, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
BARTELT, THOMAS
Age: 43
Address: GRAND JUNCTION, CO
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: NWS
Charges:
LEWIS, PATRICIA MICHELLE
Age: 40
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16897, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
PEDEN, DERRICK MICHAEL
Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense (WRNT PV)
- Status: PENDING, Bond: #16900, NO BOND, $0, Court: OTHER
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #16901, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE
- Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest, 3 counts
- Status: PENDING, Bond: #16898, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PR)
- Status: PENDING, Bond: #16899, CASH, $3000, Court: OTHER
VELA MIRANDA, FAUSTO
Age: 51
Address: BRIGHTON, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
LAFOUNTAIN, FREDRICK LEON
Age: 53
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: GRPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16895, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
GONZALEZ FRUTOS, RAFAELA
Age: 45
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.