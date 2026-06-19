Sweetwater County Arrest Report for June 19, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 19, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


HOUSTON, TURNER DON

Age: 29
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 2nd Offense Within 10 Years (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MEDINA MOLINA, JULIAN ALEXANDER

Age: 20
Address: DENVER, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:

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  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


GODDARD, MARK O

Age: 68
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16896, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest
    • Status: PENDING, Bond: #16896, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


KAUMO, RICHARD ANTHONY

Age: 41
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Theft – > $1000 (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16893, NO BOND, $0, Court: DISTRICT COURT

MCCARTHY, ROBERT JAMES

Age: 53
Address: ELK GROVE, CA
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:

SANDOVAL DEL CID, MYNOR ALEXANDER

Age:43
Address: HAWTHORNE, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

BARTELT, THOMAS

Age: 43
Address: GRAND JUNCTION, CO
Booking Type: NWS HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: NWS
Charges:

LEWIS, PATRICIA MICHELLE

Age: 40
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16897, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

PEDEN, DERRICK MICHAEL

Age: 36
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Combination of(a) and(b) -1st Offense (WRNT PV)
    • Status: PENDING, Bond: #16900, NO BOND, $0, Court: OTHER
  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #16901, NO BOND, $0, Court: PROBATION & PAROLE
  • Interference with Peace Officer – Interferes or Resists Arrest, 3 counts
    • Status: PENDING, Bond: #16898, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense (WRNT PR)
    • Status: PENDING, Bond: #16899, CASH, $3000, Court: OTHER

VELA MIRANDA, FAUSTO

Age: 51
Address: BRIGHTON, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT


LAFOUNTAIN, FREDRICK LEON

Age: 53
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: GRPD
Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16895, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


GONZALEZ FRUTOS, RAFAELA

Age: 45
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-18
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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