Sweetwater County Arrest Report for June 20, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center


CHAVARRIA PINELL, ENYELBER ELIU

Age: 19
Address: DENVER, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-19
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT



SMITH, GEORGE NONE

Age: 61
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-19
 Scheduled Release: 2026-12-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:

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  • DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


COFFEY, HEATHER PAULINE

Age: 40
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Violation of Order of Protection
    • Status: PENDING, Bond: #16904, SURETY, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HUNT, THOMAS CREGG

Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-19
Scheduled Release: 2026-06-26
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

FERNANDEZ, MITCHELL KENNETH

Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-19
Scheduled Release: 2026-09-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • Simple Battery (REACT)
    • Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

BERNATIS, THOMAS RAY

Age: 56
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Domestic Battery – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16903, SURETY, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


ARAUZ MORENO, YONEYDIN NONE

Age: 18
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: , Bond: , Court: OTHER

ILIASOV, MAMLI

Age:
Address: LOS ANGELES, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-20
Arresting Agency: WHP
Charges:

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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