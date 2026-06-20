Sweetwater County Arrest Report for June 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
CHAVARRIA PINELL, ENYELBER ELIU
Age: 19
Address: DENVER, CO
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-19
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT
SMITH, GEORGE NONE
Age: 61
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-19
Scheduled Release: 2026-12-16
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
COFFEY, HEATHER PAULINE
Age: 40
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Violation of Order of Protection
- Status: PENDING, Bond: #16904, SURETY, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HUNT, THOMAS CREGG
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-19
Scheduled Release: 2026-06-26
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
FERNANDEZ, MITCHELL KENNETH
Age: 33
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: SENTENCED
Booking Date: 2026-06-19
Scheduled Release: 2026-09-15
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- Simple Battery (REACT)
- Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
BERNATIS, THOMAS RAY
Age: 56
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-19
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Domestic Battery – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16903, SURETY, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
ARAUZ MORENO, YONEYDIN NONE
Age: 18
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-19
Arresting Agency: SCSO
Charges:
- ICE HOLD
- Status: , Bond: , Court: OTHER
ILIASOV, MAMLI
Age:
Address: LOS ANGELES, CA
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-20
Arresting Agency: WHP
Charges:
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.