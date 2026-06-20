Sweetwater County Arrest Report for June 20, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center



CHAVARRIA PINELL, ENYELBER ELIU Age: 19

Address: DENVER, CO

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-06-19

Arresting Agency: ICE

Charges: ICE HOLD Status: PENDING, Bond: , Court: FEDERAL COURT







SMITH, GEORGE NONE Age: 61

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-06-19

Scheduled Release: 2026-12-16

Arresting Agency: SCSO

Charges: Advertisement - Story continues below... DWUI – Incapable of Safely Driving – Alcohol – 1st Offense Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





COFFEY, HEATHER PAULINE Age: 40

Address: GREEN RIVER, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-19

Arresting Agency: RSPD

Charges: Violation of Order of Protection Status: PENDING, Bond: #16904, SURETY, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





HUNT, THOMAS CREGG Age: 37

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-06-19

Scheduled Release: 2026-06-26

Arresting Agency: SCSO

Charges: DRIVE W/O INTERLOCK DEVICE: LICENSED UNDER ARTICLE – 1ST OFFENSE (REACT) Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



FERNANDEZ, MITCHELL KENNETH Age: 33

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: SENTENCED

Booking Date: 2026-06-19

Scheduled Release: 2026-09-15

Arresting Agency: SCSO

Charges: Simple Battery (REACT) Status: SENTENCED, Bond: , Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT



BERNATIS, THOMAS RAY Age: 56

Address: ROCK SPRINGS, WY

Booking Type: PRE-TRIAL

Booking Date: 2026-06-19

Arresting Agency: RSPD

Charges: Domestic Battery – 1st Offense Status: PENDING, Bond: #16903, SURETY, $2000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT





ARAUZ MORENO, YONEYDIN NONE Age: 18

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-06-19

Arresting Agency: SCSO

Charges: ICE HOLD Status: , Bond: , Court: OTHER



ILIASOV, MAMLI Age:

Address: LOS ANGELES, CA

Booking Type: ICE HOLD

Booking Date: 2026-06-20

Arresting Agency: WHP

Charges:

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.