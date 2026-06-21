Sweetwater County Arrest Report for June 21, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
MOELLER, LANIE NICOLE
Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-20
Arresting Agency: OTHR
Charges:
- Strangulation of Household Member – Loss of Consciousness Pressure on Throat (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16906, CASH OR SURETY, $20000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Domestic Battery – 1st Offense (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16906, CASH OR SURETY, $20000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
- Interference with Emergency Calls – Knowingly Obstructs or Interferes with Completion of Call (BOND VIOLATION)
- Status: PENDING, Bond: #16906, CASH OR SURETY, $20000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
REED, MARLEY LORAINE
Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:
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- Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16905, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
HARDINGER, ROBYN DEE
Age: 64
Address: VERNAL, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-20
Arresting Agency: WHP
Charges:
- DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
- Status: PENDING, Bond: #16907, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.