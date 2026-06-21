Sweetwater County Arrest Report for June 21, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 21, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

MOELLER, LANIE NICOLE

Age: 23
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-20
Arresting Agency: OTHR
Charges:

  • Strangulation of Household Member – Loss of Consciousness Pressure on Throat (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16906, CASH OR SURETY, $20000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Domestic Battery – 1st Offense (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16906, CASH OR SURETY, $20000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
  • Interference with Emergency Calls – Knowingly Obstructs or Interferes with Completion of Call (BOND VIOLATION)
    • Status: PENDING, Bond: #16906, CASH OR SURETY, $20000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


REED, MARLEY LORAINE

Age: 37
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-20
Arresting Agency: RSPD
Charges:

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  • Unlawful Possession – Powder or Crystalline < 3 Grams- 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16905, CASH OR SURETY, $1000, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


HARDINGER, ROBYN DEE

Age: 64
Address: VERNAL, UT
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-20
Arresting Agency: WHP
Charges:

  • DWUI – Alcohol of 0.08% or More – 1st Offense
    • Status: PENDING, Bond: #16907, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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