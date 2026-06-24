Sweetwater County Arrest Report for June 24, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center
NORRIS, JOSEPH MICHAEL
Age: 53
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-06-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
- Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
- Status: PENDING, Bond: #16915, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE
BECKMAN, KYLIE ANN
Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:
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- Child Abuse – Responsible for Child Welfare, Inflicts Physical Injury
- Status: PENDING, Bond: #16916, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT
MORALES CHAVARRIA, JONATHAN ALESSANDRO
Age: 18
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-23
Arresting Agency: ICE
Charges:
- ICE HOLD
- Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER
A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.