Sweetwater County Arrest Report for June 24, 2026

Sweetwater County Arrest Report for June 24, 2026

The following individuals have been booked into the Sweetwater County Detention Center

NORRIS, JOSEPH MICHAEL

Age: 53
Address: GREEN RIVER, WY
Booking Type: P&P HOLD
Booking Date: 2026-06-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:

  • Arrest and Hold Order/PC Arrest for Probation/Parole Violation (P & P HOLD)
    • Status: PENDING, Bond: #16915, BOND REQ GIVEN, $0, Court: PROBATION & PAROLE


BECKMAN, KYLIE ANN

Age: 27
Address: ROCK SPRINGS, WY
Booking Type: PRE-TRIAL
Booking Date: 2026-06-23
Arresting Agency: RSPD
Charges:

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  • Child Abuse – Responsible for Child Welfare, Inflicts Physical Injury
    • Status: PENDING, Bond: #16916, BOND REQ GIVEN, $0, Court: SWEETWATER CIRCUIT COURT


MORALES CHAVARRIA, JONATHAN ALESSANDRO

Age: 18
Booking Type: ICE HOLD
Booking Date: 2026-06-23
Arresting Agency: ICE
Charges:

  • ICE HOLD
    • Status: PENDING, Bond: , Court: OTHER

A criminal charge is merely an accusation; all individuals are presumed innocent until and unless proven guilty in a court of law.

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